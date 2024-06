In Ulm wird gefeiert: "elf bis elf" und Brauereihoffest

Die 45. Ausgabe des Ulmer Altstadtfests steht am Samstag an. Drei Tage dauert eine Premiere der Söflinger Kronenbrauerei.

Am Samstag, 29. Juni, geht das Altstadtfest "elf bis elf“ des Lions Club-Hilfswerks Ulm/ Neu-Ulm in eine neue Runde. Das Motto - wie seit vielen Jahren - Feiern für einen guten Zweck. Von 11 bis 14 Uhr mit den Black Hat Stompers, einer New Orleans Jazz Band.

Danach geht es weiter mit der „Lions – Hitparade“ und ab 19 Uhr mit Rock-Pop-Oldies von „Grantchester Meadow“. Der gesamte Reinerlös fließt in sozialen Projekte, wie der Lions Club mitteilt. Auch die der Tombola.

Die Kronenbrauerei in Ulm-Söflingen ist eine der am Kleinbrauermarkt beteiligten Betriebe und feiert ihr 137. Jubiläum. Foto: Oliver Helmstädter

Brauereifest der Kronenbrauerei in Ulm-Söflingen

Eine Prämierte feiert am Wochenende das Brauereifest der Kronenbrauerei in Ulm-Söflingen. Und das 137 Jahre nach der Gründung der Brauerei im Herzen des Stadtteils. Es gibt einen Jubiläumssud Live-Acts und Food-Trucks. Los geht es am Freitag, 28. Juni, um 18 Uhr. Am Samstag (bis 22 Uhr) und Sonntag (bis 20 Uhr) wird am 11 bewirtet. (AZ)