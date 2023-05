Ulm

vor 25 Min.

Jehle-Chefin hofft nach Brand auf Online-Handel und Zwischenstandort

Plus Die Suche nach einem Übergangsstandort für das Ulmer Elektro- und Fahrrad-Fachgeschäft Jehle hat begonnen. Erste Erkenntnisse zur Ursache des Feuers stehen wohl bald fest.

Von Sebastian Mayr

Am Mittwoch könnten erste Erkenntnisse zur Ursache des verheerenden Brands bei der Firma Jehle in Ulm bekannt werden. Erste Erkenntnisse gebe es wohl schon, sagte Inhaberin und Geschäftsführerin Daniela Yildiz unserer Redaktion. Ein Termin mit der Polizei und dem Gutachter der Versicherung stehe bereits fest, dann hoffe sie auf weitere Erkenntnisse. Die 45-Jährige hatte das Traditionsunternehmen erst im März übernommen. Jetzt plant sie den Neuanfang – und sucht eine Lösung für den Übergang.

84 Bilder Brand bei Jehle in Ulm: Die Fotos vom Feuerwehreinsatz in der Blaubeurer Straße Foto: Alexander Kaya & Thomas Heckmann

Seit Freitag habe sie kaum geschlafen, berichtet Yildiz. Das Feuer, bei dem die Jehle-Gebäude in der Blaubeurer Straße komplett niederbrannten, belaste sie stark. 18 Beschäftigte arbeiten für Jehle in Ulm. Die Geschäftsführerin hofft, dass eine Versicherung deren Löhne übergangsweise übernehme. "Geplant ist ein Wiederaufbau am gleichen Ort, aber das wird sehr lange dauern." Das Unternehmen handelt mit Fahrrädern und Elektrogeräten, Letzteres in Kooperation mit der Einkaufsgenossenschaft Euronics. "Auch Euronics will den Standort halten, das ist ein sehr guter Partner", lobt Yildiz.

