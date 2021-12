Jetzt offiziell: Ulmer Weihnachtsmarkt wird abgesagt und endet diesen Freitag

Es hat sich angedeutet, nun ist es offiziell: An diesem Freitag hat der Ulmer Weihnachtsmarkt noch auf, ab Samstag ist Schluss. Obwohl noch keine neue Verordnung da ist.

Als einer der letzten noch verbliebenen Weihnachtsmärkte in Baden-Württemberg muss nun auch der Ulmer Weihnachtsmarkt an diesem Freitagabend schließen. Das teilte die Ulmer Stadtverwaltung am Freitagmittag mit. Grund seien die hohen Inzidenzen.

In einer Pressekonferenz hatte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bereits am Dienstag neben anderen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie auch das Verbot von Weihnachtsmärkten angekündigt. Zwar ist die neue Corona-Verordnung des Landes noch immer nicht verkündet, sie soll aber ab Samstag gelten.

Die Stadt ziehe aber schon jetzt die Reißleine. "Wir können nicht mehr anders - auch im Sinne unserer Beschicker", wird Veranstalter und Messe-Chef Jürgen Eilts in der Mitteilung zitiert. Nach zwölf Markttagen werden nun am Freitag um 20.30 Uhr die Lichter an den 110 Ständen und Buden des Ulmer Weihnachtsmarktes für dieses Jahr ausgehen.

Ulmer Weihnachtsmarkt 2021 abgesagt: Das sagt OB Czisch dazu

"Wir haben immer gesagt: Wenn das Land die Schließung anordnet, dann müssen und dann werden wir das auch umsetzen", so Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU). Trotzdem, so Czisch weiter, sei man von dem Vorgehen enttäuscht. "Wir sind nach wie vor überzeugt, dass wir ein sicheres Konzept vorgelegt und umgesetzt haben, mit dem wir den Markt verantwortungsbewusst betreiben konnten."

Eilts weist besonders auf die - wie mehrfach berichtet - schwierige Lage der Standbetreiber auf dem Weihnachtsmarkt hin, denen erhebliche Schäden entstehen und die nun vor existenziellen Problemen stehen würden. Ebenso wie OB Czisch hält er ein Unterstützungsprogramm des Landes für Schausteller und Beschicker für unbedingt erforderlich. "Auch wenn es die Coronalage erforderlich macht, Weihnachtsmärkte jetzt zu schließen, muss doch verhindert werden, dass die Beschicker unverschuldet in wirtschaftliche Existenznot geraten."

Die Messe werde Standgebühren anteilig erlassen, versichert Eilts. Bereits am Freitagabend werde mit dem Abbau des Marktes begonnen, sobald die Standbetreiber die Stände geräumt hätten. Der Abtransport der Buden sei ab Anfang kommender Woche geplant, so Eilts. Am Samstag, 11. Dezember, könne dann wahrscheinlich der Wochenmarkt auf dem Münsterplatz wieder in der üblichen Aufstellung stattfinden.

Eilts sei mit Ulms City-Managerin Sandra Walter im Gespräch, um mit Hilfe der Vereinsmitglieder der Ulmer City Möglichkeiten auszuloten, wie man den Weihnachtsmarktbeschickern Verkaufsmöglichkeiten innerhalb von Läden einräumen könnte. Eine Verteilung von Weihnachtsmarktständen in der Innenstadt im großen Stil hält er dagegen nicht für sinnvoll. "Den unter der 2G-plus-Regelung geschlossen betriebenen Weihnachtsmarkt in die Fußgängerzone zu verlagern, wo auch ungeimpfte und ungetestete Personen unterwegs sind, würde allen Vorsichtsmaßnahmen zuwiderlaufen", sagt Eilts. Bei maximal zehn denkbaren Stellflächen für Buden in der Fußgängerzone hält er überdies "Verteilungsprobleme" mit Interessenten für vorprogrammiert. (AZ)