Jugendliche flüchten nach Unfall an Ulmer Zickzackbrücke: Seniorin verletzt

Bei der Zickzackbrücke in Ulm sind am Dienstag zwei Radfahrer zusammengestoßen. Eine 67-Jährige wurde dabei verletzt. Jugendliche, die am Unfall beteiligt waren, sollen danach geflüchtet sein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilt.

Der Unfall ereignete sich demnach gegen 13.20 Uhr auf dem Geh- und Radweg am Donauufer. Bei der Zickzackbrücke über die Bahnlinien kamen der 67-jährigen Pedelec-Fahrerin zwei Jungs mit Mountainbikes entgegen. Weil die beiden wohl zu schnell unterwegs waren, mussten sie beim Erkennen der Frau eine Vollbremsung machen. Trotzdem sei einer der Jugendlichen frontal mit der Seniorin zusammengestoßen.

Der Jugendliche stürzte, bleib aber wohl unverletzt. Anschließend seien die Jugendlichen davongefahren, ohne sich um die Radfahrerin zu kümmern. Diese erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen. Anschließend begab sie sich vorsorglich in eine Klinik.

Der Polizeiposten Ulm-Eselsberg (Telefon: 0731/5501950) hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen und sucht Zeugen. Die Jugendlichen waren etwa 16 bis 17 Jahre alt und hatten dunkle, kurze Haare. Sie sollen mit einem roten und einem schwarzen Mountainbike unterwegs gewesen sein. (AZ)