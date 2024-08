Karate Landesverbände Bayern und Baden-Württemberg initiierten neues Event

Vor kurzem fanden erstmals die Süd-Games statt. Dieses Kooperations-Event der Karate-Landesverbände Baden-Württemberg (KVBW) und Bayern (BKB) richtete sich an alle Karate-Athleten von Anfängern bis zur Leistungsklasse und lockte auch internationale Teilnehmer aus sieben Nationen, darunter Indien und Australien, an. Mit über 350 Karatekas in den Kategorien Kata und Kumite waren auch für die Zuschauer in der Tannenplatz-Sporthalle in Ulm-Wiblingen spannende Wettkämpfe geboten. Im kommenden Jahr wird das Event in einer Stadt in Bayern ausgerichtet. (AZ)

Karate Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bayern Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landesverband Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis