Klimaschützer in Ulm protestieren mit Bannern und Transparenz gegen den „Black Friday“

„Black Friday - Nein Danke!“. Unter diesem Motto haben Aktive der radikalen Klimaschutzbewegung Letzte Generation in der Nacht auf Freitag Stofftransparente und Schilder an verschiedenen Orten in Ulm angebracht.

Gleich am Stadtrand beim Westringtunnel an der B28/B10 prangt ein großes Banner mit dieser Aufschrift, das Autofahrende am heutigen Black Friday empfängt. Insbesondere diese Aktion beschäftigt die Polizei, die hier prüfen muss, ob es aufgrund der Anbringung der Transparente zu Verkehrsbehinderungen kam.

Auch der Weihnachtsmarkt in Ulm wurde zur Protestzone. Foto: Letzte Generation

Protest gegen „Black Friday“ in Ulm

Auch in der Innenstadt war die Aktion deutlich sichtbar. So tragen diverse Spatzen Botschaften gegen „Überkonsum und Billigshopping“. Auch sind weitere Transparente waren zu finden, wie etwa am Albert-Einstein- sowie am Münsterplatz. „Konsumzwang und Klimaschutz sind nicht vereinbar“ war etwa hier zu lesen.

Damit wollen die Klimaschützer laut einer Mitteilung daran erinnern, „dass in einer Welt begrenzter Ressourcen ständiges Wachstum verbunden mit der damit einhergehenden Notwendigkeit des Massenkonsums schlicht nicht möglich“ sei. Auf die Problematik eines auf Konsum ausgerichteten Wirtschaftssystems, wofür der Black Friday ein Sinnbild darstelle, soll auch eine Demo in Ums Neuer Mitte am Freitag aufmerksam machen (AZ)