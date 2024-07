Köpfe und Beine abgetrennt: Getötete Tauben bei Grimmelfingen gefunden

Mehrere, wohl vorsätzlich getötete Tauben sind auf einem Feldweg in Ulm-Grimmelfingen gefunden worden. Bei den Vögeln waren nach Polizeiangaben die Köpfe und Beine abgetrennt. Die Ermittler bittet nun um Hinweise auf Zeugen.

Der grausame Fund ereignete sich bereits am vergangenen Samstag. Von der Ulmer Polizei mitgeteilt wurde er jedoch erst an diesem Freitag. Eine Zeugin war gegen 19.30 Uhr auf dem Feldweg unterwegs, der sich neben einem Erntefeld zwischen der Rathausstraße und dem Kuhbergring befindet. In der Nähe eines umgeworfenen mobilen Toilettenhäuschens stieß die Frau auf die toten Tauben.

Die Überreste lagen verstreut und zerstückelt auf dem Weg. Bei einigen Kadavern waren die Köpfe und die Beine abgetrennt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist nicht von einem Tierfraß, sondern von einer vorsätzlichen Tat auszugehen. Die Abteilung Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ulm hat nun die Ermittlungen wegen einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu der Tat geben kann, die entweder am Samstag, 13. Juli, oder in den Tagen zuvor begangen wurde, soll sich unter der Telefonnummer 0731/188-3812 melden. (AZ)