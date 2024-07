Kokain und 1000 Euro Bargeld: Polizei nimmt Drogendealer in Ulm fest

Einen mutmaßlichen Drogendealer hat die Polizei vergangene Woche in Ulm festgenommen. Der 25-Jährige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Bei der Festnahme im Apothekergarten fanden die Ermittler bei ihm rund 20 Gramm Kokain und 1000 Euro mutmaßliches Dealergeld.

Am Mittwoch, 26. Juni, gegen 21.25 Uhr beobachteten Polizisten mehrere Personen im Apothekergarten. Der 25-Jährige soll noch vor der Kontrolle versucht haben, einen Beutel mit Drogen zu verstecken. Das sahen die Beamten. In dem Beutel fanden sie eine Plombe. Darin befand sich mutmaßlich Kokain. Auch im Nahbereich des Verdächtigen sowie seinem 36-jährigen Begleiter fanden die Beamten weitere Plomben auf. In der Bauchtasche des 25-Jährigen fand die Polizei Bargeld in Höhe von rund 1000 Euro.

Das mutmaßliche Dealergeld sowie die Drogen wurden beschlagnahmt. Der Verdächtige sowie sein 36-jähriger Begleiter wurden aufgrund des Verdachts des gemeinsamen Drogenhandels in nicht geringer Menge vorläufig festgenommen. Am vergangenen Donnerstag erließ die Haftrichterin auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den 25-Jährigen aus Eritrea. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. Sein Begleiter, ein 36-jähriger Gambier, befindet sich wieder auf freiem Fuß. (AZ)