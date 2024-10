Kreativer Dialog zwischen Gestern und Heute: Brigitte Perzl-Reinhard blickt zurück auf ihr Werk

Es gibt sehr viele Künstler und Künstlerinnen und es gibt sehr viele Ausstellungen. Die von Brigitte Perzl-Reinhard aktuell in der Ulmer Künstlergilde präsentierte Schau sticht da tatsächlich heraus. Der Titel der Ausstellung lautet „Was war und was ist“ und deutet klar darauf hin, dass Arbeiten der Künstlerin aus früheren Jahren und von heute beziehungsweise aus der jüngeren Vergangenheit gezeigt werden. „Es ist eine Retrospektive der etwas anderen Art“, sagt Brigitte Perzl-Reinhard. Besser hätte sie es nicht ausdrücken können. Werden im Erdgeschoss Textilarbeiten von ihr gezeigt, die vornehmlich in den vergangenen Jahren entstanden sind und darstellen, was bei ihr ist, so widmet sich die umfangreiche Installation im Untergeschoss gemäß dem Motto „Meine Suche nach der verlorenen Zeit“ dem, was war.

