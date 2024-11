Kuhbergverein Ulm präsentiert Spatzenpaar, das die Fasnet lebt und liebt

Wie haben Sie sich kennengelernt?

Auf einer Geburtstagsparty 2003, es sollte ein Verkupplungsversuch sein, er war jedoch liiert. Wir wurden die allerbesten Freunde und zwei Jahre später wurde aus uns dann doch noch ein Paar.

Warum wollten Sie Prinz und Prinzessin werden?

Wenn man mal als Gardemädchen angefangen hat, träumt man ja irgendwie schon davon und da wir beide schon lange aktiv sind, krönt das quasi unsere karnevalistische Karriere. (AZ)

Woher kommt die Leidenschaft für die Fasnet?

Die haben wir unserem Präsidenten zu verdanken. Er hat die Spätzin damals so lange überredet, bis sie in der Garde angefangen hat. Tja und dann Blut geleckt hat, seit 1996 Teil der „Karnevalsfamilie“, weil Verein eben mehr als nur Verein ist. Beim Spatz hat die Überredungskunst etwas mehr Zeit und eine hübsche blonde Elferrätin gebraucht. Seitdem ist die Fasnet nimmer wegzudenken und auch die Kinder sind aktiv dabei.

Was war Ihr bisher schönstes Fasnetserlebnis?

Unsere Kinder das erste Mal tanzen zu sehen und natürlich am Samstag unsere Inthronisation.

Haben Sie ein Ritual, das sie vor jedem Auftritt praktizieren?

Ein Kuss und sich gegenseitig viel Spaß wünschen

Worauf freuen Sie sich in ihrer Regentschaft am meisten?

Auf unsere Prunksitzung am 15. Februar, auf alle sonstigen gemeinsamen Veranstaltungen und auf das auf der Kuhburg stehen beim Umzug.

Was würden Sie als Erstes bestimmen, wenn sie nicht Prinzenpaar, sondern echtes Königspaar in ihrem Ort wären?

Bezahlten Urlaub während der 5. Jahreszeit und weil die Spätzin eine kleine Frostbeule ist, Karneval im Sommer. An nicht karnevalistischen Dingen fände ich kostenlose Schülermonatskarten gut, wie es sie in Bayern gibt (Spätzin) und günstigere Parkgebühren. (AZ)

Zur Person Die Spätzin Ariane Saccarello ist eine gebürtige Ulmerin, erblickte vor 46 Jahren das Licht der Welt und arbeitet sowohl als Schulsekretärin bei der Stadt Ulm als auch im Chefsekretariat des ärztlichen Direktors der Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie am Universitätsklinikum Ulm. Ihre Hobbys: Leidenschaftlich Bauchtanz, Kuhbergverein, Theater spielen, kochen und reisen. Der Spatz Marco Saccarello wurde vor 51 Jahren ebenfalls in Ulm geboren und ist Gebietsverkaufsleiter bei einem Fahrzeugbau-Unternehmen. Seine Hobbys: Fußball, Theater spielen, Kuhbergverein. Verheiratet sind die Biden seit 2007, sie haben zwei Kinder, die ebenfalls im Kuhbergverein aktiv sind. (AZ)