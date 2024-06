Ulm

18:27 Uhr

LaBrassBanda schickt das Ulmer Zelt auf Blasmusik-Achterbahnfahrt

Plus Die Chiemseer Brassband macht im Ulmer Zelt mit herausragenden Solostücken, viel Witz und verschiedenen Formen der Blasmusik Stimmung. Stillstehen? Keine Chance.

Von Philipp Scheuerl

"Lieber Publikum, wer war schon mal bei uns?", will der barfüßige Frontsänger Stefan Dettl wissen. Viele Hände gehen hoch im ausverkauften Ulmer Zelt. "Und wer ist das erste Mal da?! Ebenfalls strecken sich einige Hände nach oben. "Also, unsere Band unterscheidet sich fast nicht von einer normalen Band" – eine Aussage, die so offensichtlich gelogen ist, dass der Frontsänger selbst fast lachen muss. Von der ersten Minute an tritt die moderne Blasmusikband vom Chiemsee mit einem derart überschwänglichen Energielevel auf, dass – Schwuppdiwupp – auch im Publikum alles schwankt und singt - also zumindest an den "da da da"- und "la la la"-Stellen. Denn während der Strophen singt der studierte Musiker Dettl in einer Geschwindigkeit, die man als "Double-Time Rap", also Sprechgesang mit Turbo nennen würde.

LaBrassBanda begeistert Ulmer Zelt mit bunter Musik

Und das ist es, was an dem Abend so Spaß macht: Bayerische Songtexte wechseln sich mit stimmungsmachenden Stellen zum Mitsingen sowie Solostücken ab, die so exzellent klingen, dass einem nicht selten die Kinnlade herunterfällt. Die Musik von LaBrassBanda ist nicht leicht einzuordnen und nicht leicht mitzutanzen. Nach den Ankündigungen von Dettl folgen "Hardcore Punk", "Mexikanische Sounds", bayerischer "Alpen-Techno" und ein klein bisschen Blasmusik, wie zum Beispiel bei dem einen "Ein Prosit" kurz vor Schluss. Es ist wie eine Achterbahnfahrt mit einem Trupp von jungen Blechbläsern, die vor dem Einsteigen noch kurz fünf Espressi und zwei Helle geleert haben. Auf eine geniale Art und Weise greift Dettl dem Publikum mit Anweisungen unter die Arme und hilft ihm bei dem wilden Ritt. "Wenn's ihr Bock hab's singt's ois raus, des macht wahnsinnig Spaß", sagt er zu Beginn und bietet an: "Mir komm a hoibe Stund rausghandelt, also wenns ihr was nommal wollts, ruafts oifach "Rewind" und mir mochans".

Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

