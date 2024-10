Ladendieb geht in Hirschstraße auf Polizisten los: Zwei Beamte verletzt

Ein 20-Jähriger soll am Mittwochabend in Ulm auf Polizisten losgegangen sein. Der junge Mann habe zuvor mehrere hochwertige Parfüms stehlen wollen, teilt die Polizei am Donnerstag mit.

Kurz nach 18 Uhr befand sich demnach eine Zivilstreife der Polizei in der Hirschstraße. In einem Geschäft hätten sie den 20-Jährigen gesehen, wie er mehrere hochwertige Parfüms in seine Jacke steckte. Als dieser das Geschäft verlassen habe, hielten die Beamten den Dieb auf.

Gegen seine Festnahme soll sich der 20-Jährige massiv gewehrt haben. Erst mithilfe eines Passanten und weiterer Polizeistreifen habe der Mann unter Kontrolle gebracht werden können, heißt es. Zwei Polizisten erlitten leichte Verletzungen. Auf einem Polizeirevier wurde der Mann durchsucht. Vier hochwertige Parfüms in Wert von mehr als 1500 Euro kamen zum Vorschein. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wurde der 20-Jährige auf freien Fuß gesetzt. (AZ)