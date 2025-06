Feuer zerstört Requisiten-Lager: Diese Folgen hat der Brand fürs Ulmer Theater

Ein Außenlager des Ulmer Theaters ist in der Nacht zum Mittwoch durch einen Brand vernichtet worden. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Das Theater trifft das Feuer schwer, nicht nur materiell.

Gegen kurz nach 2 Uhr wurde die Rauchentwicklung in der Lagerhalle zwischen Theater und Hauptbahnhof durch einen Passanten bemerkt, der aus der ehemaligen Paketposthalle neben dem Ulmer Bahnhof quoll. Derzeit wird die Lagerhalle als Requisitenlager des Ulmer Theaters genutzt. Als die alarmierte Ulmer Feuerwehr in das Gebäude ging, brannte es bereits lichterloh im Obergeschoss des Requisitenlagers.

Die Ulmer Hauptwache wurde von mehreren Stadtteilwehren bei den Löscharbeiten unterstützt. Insgesamt waren etwa 100 Kräfte im Einsatz, um auch eventuell auftretende parallele Einsätze abarbeiten zu können. Die Einsatzkräfte bekämpften bis in den Morgen hinein den ausgedehnten Brand. Eine große Rauchsäule stand über dem Gebäude in der Zeitblomstraße, das früher der Post gehörte und nun als Lager des Ulmer Theaters für Bühnenbilder und Kostüme zwischengenutzt wird. Der Rauch war von weithin sichtbar. Die Requisiten boten dem Feuer reichlich Nahrung.

Brandgeruch durch Feuer in Ulm sorgt für Feuerwehreinsatz in Oberelchingen

Der Brandrauch war in der Umgebung deutlich zu riechen. Bei den aktuellen Temperaturen dürfte so mancher mit offenem Fenster in der Nacht geschlafen haben. Das hatte zum Beispiel zur Folge, dass auch die Feuerwehr Oberelchingen wegen Brandgeruchs gegen 5 Uhr alarmiert wurde. Nach intensiver Erkundung konnte in Elchingen aber kein Brandereignis festgestellt werden. Nach Rücksprache mit der Ulmer Leitstelle wurde der Lagerhallen-Brand als Ursache ausgemacht.

Ein angrenzender Teil der Lagerhalle dient als Schlafstelle für Obdachlose. Ein Mann übernachtete dort und konnte rechtzeitig geweckt werden. Im Gespräch am Morgen war er froh, dass man daran gedacht hatte, die Notschlafstelle zu überprüfen und ihn in Sicherheit gebracht hatte. Ein Notarzt und die Besatzungen von zwei Rettungswagen waren zusammen mit dem Einsatzleiter des Rettungsdienstes vor Ort. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Ulmer Feuerwehr löscht mit Drehleitern den Brand in der Theater-Lagerhalle

Wegen der starken Flammen konnte anfangs nur von außen durch die zerplatzten Fenster des Obergeschosses gelöscht werden, später war auch ein Innenangriff möglich. Dazu musste Löschwasser aus mehreren Unterflurhydranten in der Umgebung abgezapft werden. Ein Hydrant befindet sich in der Olgastraße zwischen Theater und Hauptbahnhof, die Richtungsfahrbahn war dadurch mehrere Stunden blockiert. Die Ulmer Feuerwehr-Hauptwache leitete nach eigenen Angaben sofort einen Löschangriff mit zwei Strahlrohren und zwei Trupps ein. Auch über Drehleitern wurde das Feuer von zwei Seiten aus bekämpft.

Gegen 6 Uhr konnte die Feuerwehr melden, dass der Brand gelöscht ist. Mit Hochdrucklüftern wurde der Brandrauch aus dem Gebäude gedrückt. Der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Ulm war bereits in der Nacht vor Ort, um erste Ermittlungen durchzuführen und Zeugen zu befragen, um der Brandursache auf die Spur zu kommen. Bislang ist die noch unklar.

Welche Folgen hat der Brand auf den Spielbetrieb des Ulmer Theaters?

Die Konstruktion des Gebäudes war laut Feuerwehrkommandant Adrian Röhrle zu großen Teilen aus Stahl. Ein Statiker muss nun überprüfen, welchen Schaden der Brand an der Lagerhalle angerichtet hat. Sobald das Gebäude betreten werden kann, werden Brandermittler weitere Spuren sichern. Von außen ist deutlich erkennbar, dass die nicht verbrannten Requisiten mit Ruß verunreinigt sind oder durch Löschwasser Schaden nahmen. Im gesamten Erdgeschoss hat sich Löschwasser auf dem Hallenboden gesammelt. Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Welche Auswirkungen der Brand auf den Spielbetrieb des Ulmer Theater hat, war zunächst unklar. Für das Haus gehe es auch um einen ideellen Schaden, sagte Chefdramaturg Christian Katzschmann. Die Kostüme etwa seien sehr aufwendig gefertigt worden. „Sie sind schwer oder gar nicht mehr zu beschaffen.“ Perücken, Masken, ein großer Teil des Möbelfundus mit Stühlen, Sesseln und Sofas seien wohl hinüber.

Noch habe sich das Theater kein Bild des Schadens machen können. Doch durch die Flammen, das Löschwasser und den Ruß gehe man von einem Totalschaden aus. Das Außenlager sei vor weit mehr als zehn Jahren eingerichtet worden, weil es im Theater selbst nicht genug Lagerflächen gebe. In dem Gebäude etwa 200 Meter Luftlinie vom Theater entfernt habe es auch zwei Probebühnen gegeben. Die Produktionen müssten nun Ersatz dafür finden. Der unmittelbare Spielbetrieb sei durch den Brand aber nicht bedroht.

Feuer zerstört Theater-Lager in Ulm: Brandstiftung nicht ausgeschlossen?

Laut dem Theater kam es am Tag vor dem Feuer zu einem Vorfall. Die Polizei bestätigte, dass sie drei Obdachlose im Alter zwischen 32 und 46 Jahren kontrolliert habe. In dem Gebäudekomplex sei es in jüngster Zeit zu Diebstählen gekommen. Ob die genannten Menschen etwas mit dem Feuer zu tun haben könnten, werde natürlich auch im Hinblick des nahen zeitlichen Zusammenhangs überprüft, teilte eine Polizeisprecherin mit. (mit dpa)