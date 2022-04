Ulm/Landkreis Neu-Ulm

vor 17 Min.

Carsharing wird in Ulm ausgebaut – und was geschieht im Kreis Neu-Ulm?

Zwei Carsharing-Autos von Conficars stehen auf dem Parkplatz des Neu-Ulmer Rathauses, in Ulm könnten schon bald sechs weitere Fahrzeuge des Unternehmens dazukommen.

Plus Bis 2024 sollen in Ulm etwa 40 Carsharing-Autos stehen. Was sich Stadt und Anbieter versprechen und wie die Chancen außerhalb der Großstadt sind.

Von Sebastian Mayr

25 Carsharing-Standorte gibt es in Ulm, 15 weitere sollen bis 2024 dazukommen. Die Stadt erhofft sich davon vor allem eine Linderung der Parkplatznot. Für die Betreiberfirmen gilt ein Regelkatalog, der das Angebot für die Bürgerinnen und Bürger möglichst attraktiv machen soll. Doch wie sieht es außerhalb der Großstadt aus? Auch dort sehen die Unternehmen Potenzial.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen