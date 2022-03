Hilfe für Ukraine: Hier werden Spenden in der Region Ulm/Neu-Ulm angenommen

Kleidung, Windeln, Hygieneartikel: Wo und wie kann ich Sachspenden für Menschen in der Ukraine abgeben? Eine Übersicht der Annahmestellen in der Ulmer Region.

Schlafsäcke, Decken, Kissen, Lebensmittel, Hygieneartikel, Windeln, Feuchttücher, Handtücher und vieles mehr: In der Region rund um Ulm und den Landkreis Neu-Ulm werden zahlreiche Sachspenden für Menschen in der vom Krieg betroffenen Ukraine gesammelt. Wo gibt es Annahmestellen in Ulm, im Landkreis Neu-Ulm und im Alb-Donau-Kreis? Eine Übersicht.

Spenden für Ukraine: Annahmestellen in Ulm/Neu-Ulm

Open-Verein Ulm bei der ukrainischen katholischen Kirche Neu-Ulm in der Reuttier Straße 60 in Neu-Ulm : Täglich zwischen 16 und 19 Uhr.

bei der ukrainischen in der Reuttier Straße 60 in : Täglich zwischen 16 und 19 Uhr. Stadtjugendring Ulm auf dem Roxy-Gelände: Dienstag, 1. März, 18 und 20 Uhr.

auf dem Roxy-Gelände: Dienstag, 1. März, 18 und 20 Uhr. Musikschule O-Ton in der Thränstraße 29 in Ulm : Dienstag, 1. März, von 19.30 bis 20.30 Uhr

: Dienstag, 1. März, von 19.30 bis 20.30 Uhr Top Secret Industrie- und Eventschutz GmbH in der Straße Große Isel 6 in Neu-Ulm /Burlafingen : Dienstag von 16.30 bis 17.30 Uhr.

: Dienstag von 16.30 bis 17.30 Uhr. Millöckerweg 7 in Neu-Ulm : Mittwoch von 18 bis 19 Uhr.

Spenden für Ukraine: Annahmestellen im Landkreis Neu-Ulm

Lucy Hehl von Lous verWERTbar in der Kaiser-Karl-Straße 6 in Weißenhorn : Mittwoch und Donnerstag, 2. und 3. März, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Hauptsächlich Grundnahrungsmittel sowie Hygieneprodukte und Kleidung für Babys.

6 in : Mittwoch und Donnerstag, 2. und 3. März, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Hauptsächlich Grundnahrungsmittel sowie Hygieneprodukte und Kleidung für Babys. Männerkreis der evangelischen Kirchen Dietenheim und Illertissen im Jochen Klepper Haus in der Ulmerstr. 15 in Illertissen : Donnerstag, 3. März, von 19 bis 22 Uhr.

Spenden für Ukraine: Annahmestellen im Alb-Donau-Kreis

Männerkreis der evangelischen Kirchen Dietenheim und Illertissen im Evangelischen Gemeindehaus in der Carl-Otto-Straße 3 in Dietenheim : Freitag, 4. März, von 16 bis 19 Uhr und Samstag, 5. März, 10 bis 12 Uhr,

und im Evangelischen Gemeindehaus in der 3 in : Freitag, 4. März, von 16 bis 19 Uhr und Samstag, 5. März, 10 bis 12 Uhr, und in Illerrieden im Bonhoefferhaus in der Mörikestraße 31:

Freitag, 4. März, von 16 bis 19 Uhr und Samstag, 5. März, 10 bis 12 Uhr.

im Bonhoefferhaus in der Mörikestraße 31: Freitag, 4. März, von 16 bis 19 Uhr und Samstag, 5. März, 10 bis 12 Uhr. Musikschule O-Ton in der Zeughausweg 12 in Dietenheim : Mittwoch, 2. März, zwischen 17 und 18 Uhr.

: Mittwoch, 2. März, zwischen 17 und 18 Uhr. Firma Locher in der Straße Oberer Luß 3 in Erbach : Täglich von Dienstag, 1. März, bis Freitag, 4. März, zwischen 16 und 17 Uhr.

Benötigt würden ausschließlich humanitäre Güter, sagt Violeta Matichyn, Vertreterin des Open-Verein in Ulm. Damit meint die gebürtige Ukrainerin vor allem medizinische Utensilien wie Medikamente, Spritzen oder Verbandmaterial. Ein weiterer Schwerpunkt liege auf haltbaren Lebensmitteln und Beschäftigungsmöglichkeiten für Kinder: "Stifte, Filzstifte und Malpapier." Kuscheltiere als Spenden seien weniger sinnvoll. Ganz wichtig seien zudem warme Kleidung, Isomatten und Decken.

Anmerkung der Redaktion: Ihre Spenden-/Sammelaktion fehlt? Schicken Sie alle Informationen dazu per E-Mail an redaktion@nuz.de - wir aktualisieren den Artikel fortlaufend. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

