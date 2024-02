Nahverkehr: Das ist der Zeitplan für den Ausbau der Illertalbahn

Plus Die Kosten-Nutzen-Analyse zeigt, dass sich der Ausbau der Regio-S-Bahn Donau-Iller rechnet. Auf der Strecke Weißenhorn – Senden geht es voran.

Der Ausbau der Regio-S-Bahn Donau-Iller erhält einen neuen Schub. Denn die Kosten-Nutzen-Analyse hat ergeben, dass sich das Milliarden-Projekt rechnet. Das gaben die Verkehrsminister von Baden-Württemberg und Bayern, Winfried Hermann (Grüne) und Christian Bernreiter ( CSU), am Donnerstag nach einer Sitzung des Lenkungskreises in Ulm bekannt. Der Ausbau der Illertalbahn zwischen Neu-Ulm und Kempten soll vorangetrieben werden, ebenso die Elektrifizierung der Strecke Weißenhorn – Senden. Eine Weichenstellung gab es außerdem für die Brenzbahn.

Die Prognosen für die künftige Zahl der Fahrgäste sei hervorragend, und der volkswirtschaftliche Nutzen liege voraussichtlich deutlich über den veranschlagten Kosten. Das habe die im Ulmer Rathaus erstmals vorgestellte Nutzen-Kosten-Untersuchung für das Gesamtprojekt ergeben, teilten die Politiker mit. Die Analyse habe einen Faktor von "deutlich über zwei" für die Regio-S-Bahn ergeben, sagte Winfried Hermann. Das bedeutet, dass der Nutzen des Vorhabens mehr als das Doppelte der Kosten beträgt. Ab einem Wert von eins erfüllt ein Projekt das Gebot der Wirtschaftlichkeit und kann somit gefördert werden. "Das beflügelt alle", sagte Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch ( CDU) zu dem Ergebnis der Untersuchung.