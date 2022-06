Restaurants in der Region müssen Service wegen Personalmangel einschränken

Liebe Gastronomen,

haben Sie sich in den vergangenen guten Jahren einmal ernsthafte Gedanken gemacht, ob Sie Ihr Personal gut und leistungsgerecht für die viele Arbeit entlohnt haben oder nur den Mindestlohn vergütet haben ? Ganz schnell werden Sie feststellen, daß Sie da mit allerlei Ausreden die Entlohnung Ihrer Mitarbeiter sehr kurz gehalten haben, zuständig ständig Überstunden, wenig freie Tage, kurzum : das Personal in der Gastronomie war bis zum Pandemiejahr ausgebrannt und dann mußten diese fleissigen Hände Ihres Unternehmens mit Existenzängsten kümmern, denn welcher Gastronom hat den Mitarbeitern in dieser Zeit finanziell eine wertvolle Hilfe geleistet ? JA - wer ?

A b e r jetzt mal ein Frage : wo sind denn jetzt die großspurigen Leiharbeitsunternehmen der Gastrobranche mit ihren angeblichen 4.000 Mitarbeitern , in keinem Bericht der letzten Monate tauchen diese Unternehmen als eigentliche Personalreserve auf, weiß keiner davon, trotz neuer Firmenzentralen oder ist die Mitarbeiterzahl nur Schaumschlägerei.

Nur eines ist klar : den Gastrobetrieben muß geholfen werden und es gibt nur einen Weg : der Weg zu guter Vergütung und anständigen Arbeitszeiten, die den Mitarbeitern noch eine Möglichkeit auf ein Leben mit der Familie geben.

Ich würde mich freuen, wenn es uns allen gelingt, hier eine schnelle Lösung zu finden, denn die hier genannten Gastrobetriebe sollte es auch in Zukunft geben, ich kann mir seit nun 44 Jahren keinen Möbel Inhofer ohne Restaurant vorstellen.

Antworten Melden Permalink