Beatmungsgerät abgeschaltet: Pflegerin soll für Tod einer kranken Seniorin verantwortlich sein

In Handschellen und Fußfesseln wird die Angeklagte in den Sitzungssaal 113 des Ulmer Amtsgerichts geführt. Sie wirkt groß, fast schon etwas stämmig. Wer bettlägerige Menschen mobilisieren muss, braucht schließlich Kraft. Doch der 54-jährigen Pflegekraft aus Nordmazedonien kommen beim Prozessauftakt am Donnerstag auch Tränen. Unter anderem als die Dolmetscherin ihr die Aussage der Hausärztin der verstorbenen 77-jährigen Seniorin aus Langenau übersetzt. Die Dame war an Amyotrophe Lateralskelrose, kurz ALS, erkrankt und daher auf ein Beatmungsgerät angewiesen. Doch genau das soll die Pflegerin in einer Nacht im April dieses Jahres abgeschaltet haben. Die 77-Jährige stirbt.

Die Staatsanwaltschaft geht zunächst sogar von Totschlag aus, in ihrer vorgetragenen Anklage aber wird der Pflegerin lediglich fahrlässige Tötung vorgeworfen. Die Pflegekraft, die seit November 2024 die Seniorin in einer abwechselnden Doppelschicht betreut, habe ihr „einen Gefallen“ tun wollen. Gemeint ist keine Sterbehilfe. Die Rede ist vielmehr von sogenannten „Entwöhnungsversuchen“. Das Abnehmen des Beatmungsgeräts sei als „Erleichterung“ gedacht gewesen. Zudem habe man der Patientin die „Panik“ nehmen wollen, dass es ohne nicht mehr geht. Schon tagsüber soll das einmal erfolgreich ausprobiert worden sein. Doch abnehmen oder gar ausschalten darf das Beatmungsgerät lediglich ein Arzt oder eine Ärztin.

Verstorbene Seniorin aus Langenau galt trotz ALS-Diagnose als „lebensfroh“

Vor Gericht wird die 77-jährige Seniorin als „lebensfroh“ beschrieben. Sie habe keine Patientenverfügung gehabt, weil sie sich alle lebenserhaltenden Maßnahmen gewünscht habe, berichtet die ermittelnde Kriminaloberkommissarin. Die Frau habe Lebensmut ausgestrahlt, trotz der schweren Diagnose im November 2022. Laut der Hausärztin bleiben ALS-Patienten noch etwa ein bis drei Jahre zu leben. Die 77-Jährige habe nur noch bedingt schriftlich kommunizieren können, ernährt wurde sie bereits durch eine Sonde. Wohl hätte es jederzeit vorbei sein können.

Ihren Tod festgestellt hat ein Notarzt am Morgen des 24. April, gegen 5.30 Uhr. Weil eine unnatürliche Todesursache nicht ausgeschlossen werden konnte, nahm die Polizei die Ermittlungen auf. Schnell geriet die Pflegerin in Verdacht. Zwei Tage nach dem Tod der Seniorin habe die Angeklagte in ihre Heimat zurückfliegen wollen. Am Bahnhof wurde sie von der Polizei abgefangen, festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft.

Angeklagte Pflegerin macht beim Gerichtsprozess bislang keine Angaben

Vor Gericht schwieg sie bislang zu den Vorwürfen. Sie wirkte noch immer geschockt, starrte meist auf einen Zettel auf ihrem Tisch und schrieb Dinge auf. In der besagten Nacht soll sie noch in etwa gesagt haben: „Um 2 Uhr habe ich sie zugedeckt, da war noch alles in Ordnung. Gegen 4 Uhr, wenn sie immer etwas unruhig wird, habe ich deshalb ihre Hand gestreichelt und bemerkt, dass die kalt ist.“ Sie habe das Licht angemacht und mit der Reanimation begonnen. Bei ihrer Festnahme sagte sie wohl: „Ich habe nicht gemerkt, dass die Maschinen aus waren. Ich habe den Leuten immer geholfen.“

Ein Sachverständiger, der das Beatmungsgerät ausgelesen und überprüft hat, kommt zu dem Ergebnis, dass eine zufällige Fehlbedienung schwer bis eigentlich fast schon unmöglich ist. Zudem habe er keine Anhaltspunkte finden können, die auf einen technischen Defekt schließen lassen. Vielmehr sei es am 23. April, um 21.13 Uhr, ausgeschaltet und am 24. April, 4.16 Uhr, wieder angeschaltet worden. Warum, ist unklar.

Prozess am Amtsgericht Ulm braucht Fortsetzungstermine

Der Prozess gestaltet sich komplexer als offensichtlich zunächst vonseiten des Gerichts angenommen. Vorgesehen war nämlich lediglich der eine Verhandlungstag an diesem Donnerstag. Und das, obwohl neben neun Zeugen und einer Nebenklägerin auch noch zwei Sachverständige geladen sind. Schnell wurde klar, dass ohne ein vollumfängliches Geständnis der Angeklagten die Beweisaufnahme länger und detaillierter ausfallen wird. Es sind weitere Gutachten des Sachverständigen notwendig. Auch die Einschätzung des Rechtsmediziners steht noch aus. Für die Hauptverhandlung wurden daher zwei Fortsetzungstermine am 24. Oktober und 14. November angesetzt. Die Sitzungen beginnen jeweils um 8.30 Uhr.