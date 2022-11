Aktivisten der "Letzten Generation" blockieren Kreuzung am Theater Ulm

Sollten diese sog. "Aktivisten" eigentlich in einem Supermarkt oder sonstwo Essen , Hygienemittel, Schreibstifte, Winterschuhe und Wollmützen etc kaufen dürfen ?



Ich finde - Nein !

Schließlich werden die ganzen Güter mit Autos und Lkws , Handelsschiffen und Flugzeugen herangebracht .



Ich finde, diese jungen Buben und Mädchen sollten nur das und auch nur dort kaufen , was und wo nachweislich per Pferdefuhrwerk, Lastenrad und Handkarren herantransportiert wurde !



Mmmm - Pferdefuhrwerk ist auch schlecht , Pferde "stoßen ja blöderweise CO2 aus" .



Also dann Handkarren und Lastenfahrrad !

