Liqui Moly investiert acht Millionen in Ulm - und plant noch mehr

Plus Der Ulmer Schmiermittelhersteller wächst am Standort: Künftig kann die Produktion im Stadtteil Lehr um 40 Prozent gesteigert werden. Der nächste Neubau ist schon in der Pipeline.

Von Oliver Helmstädter

Es ist ein ziemlich kleines Gebäude mit großer Wirkung: Die Grundfläche des Acht-Millionen-Euro-Baus, der am Freitagnachmittag eröffnet wurde, beträgt nur 200 Quadratmeter. "Für uns ist es aber ein Meilenstein", sagte Günter Hiermeier, der Geschäftsführer von Liqui Moly bei der Eröffnung.

Das ist neu bei Liqui Moly in Ulm

50 Beschäftigte von Liqui Moly befüllten in der Vergangenheit 18 Millionen Dosen pro Jahr. Bald werden es über 25 Millionen Dosen sein. So wie etwa zum Probe-Start das Additiv "Engine Flush Plus", eine Reinigungsflüssigkeit zur Befreiung des Motorinneren von Ablagerungen. Von den acht Millionen entfallen 3,4 Millionen Euro auf das Gebäude. Die Kosten für die drei neuen Abfüllanlagen belaufen sich auf 3,1 Millionen, die Fördertechnik und Verpackungsroboter schlagen mit 1,4 Millionen Euro zu Buche.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

