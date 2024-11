„Die Luft wird dünner“: Ulm macht neue Schulden, um große Projekte stemmen zu können

Die Stadt Ulm darf sich über wachsende Einnahmen im Vergleich zu den Vorjahren freuen, doch warnt Finanzbürgermeister Martin Bendel: „Die Luft wird dünner.“ Das ist vor allem deshalb keine gute Nachricht, weil in Ulm in den kommenden Jahren große Projekte anstehen, die Geld verschlingen werden: von der Sanierung der B10 über die Landesgartenschau bis hin zur Instandhaltung von sanierungsbedürftigen Schulgebäuden. Im Gemeinderat haben jetzt die Haushaltsberatungen begonnen. Es stehen Entscheidungen darüber an, welche Vorhaben Priorität genießen und welche auf der Zeitachse noch einmal nach hinten geschoben werden müssen.

