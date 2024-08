Ein Mähroboter ist am Wochenende aus einem Garten in Ulm-Wiblingen gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, waren die Diebe zwischen Freitag, 15 Uhr, und Sonntag, 20 Uhr, in der Straße Im Wiblinger Hart unterwegs. Aus einem Garten stahlen sie einen Husqvarna Mähroboter, Modell AM 310. Der Polizeiposten Ulm-Wiblingen (Telefon: 0731/401750) hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)

