Mann stürmt mit Messer in Bäckerei und will Geld erbeuten

Ein bislang unbekannter Täter hat eine Ulmer Bäckerei überfallen und eine Angestellte bedroht. Jetzt sucht ihn die Polizei.

Am Eselsberg in Ulm ist am Mittwochmittag eine Bäckerei von einem bislang unbekannten, bewaffneten Mann überfallen worden. Wie die Polizei mitteilte, betrat der Maskierte gegen 12.15 Uhr eine Bäckerei im Preiselbeerweg. Dann stürmte er hinter die Theke und bedrohte eine Angestellte mit einem Küchenmesser. Dabei forderte er die Herausgabe von Bargeld. Doch das bekam er nicht, weil die Kasse verschlossen war und sich nicht öffnen ließ. Zu dem Zeitpunkt war eine weite Zeugin anwesend. Als der Täter sah, wie sie im Geschäft den Notruf wählte, flüchtete er sofort und verschwand in Richtung Holderweg.

Überfall auf Ulmer Bäckerei: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei fahndete nach dem Mann, doch bislang blieb er verschwunden. Die Polizei beschreibt ihn mit folgenden Angaben: Er sei 1,80 Meter groß, habe eine kräftige bis "pummelige" Statur und einen "südländischen Teint". Bei der Tat habe er Deutsch mit Akzent gesprochen und sei komplett dunkel gekleidet gewesen – mit einer schwarzen Hose, Kapuzenpullover, schwarzen Schuhen, Sonnenbrille und Sturmhaube. Das Messer, das er dabeihatte, sei wohl ein 30 Zentimeter langes Küchenmesser gewesen. Wer hat am Mittwochmittag gegen 12 Uhr im Preiselbeerweg etwas beobachtet? Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0731/188-1111. (AZ)