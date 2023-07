Ulm

Marc-Uwe Klings NEINhorn wird zum Live-Comic

Neinhorn So sieht es aus, wenn ein Einhorn bockt, genauer gesagt ein "NEINhorn". Zu sehen war das jetzt vor der Ulmer Stadtbibliothek.

Plus Das Ulmer Theater-Kollektiv "DramaLamaDingDong" bringt das freche Kinderbuch des "Känguruh"-Autors auf die Bühne und kommt dabei mit ganz wenigen Mitteln aus.

Marc-Uwe Kling macht alles zu Gold, was er schriftstellerisch anpackt. Mit den „Känguruh-Chroniken“ berühmt geworden, mit „Qualityland“ in die Spitzenriege der Autorenschaft aufgestiegen, landete er mit dem „NEINhorn“ auch einen Bestseller im Kinderbuchbereich. Wobei „Kinderbuch“ nicht ganz stimmt, denn an dieser Geschichte haben die Jungen wie die Älteren ihren Spaß. Ein Ulmer Kollektiv hat die Geschichte nun auf die Bühne gebracht.

Wenn das NEINhorn auf den WASbär trifft

Das moderne Märchen bürstet alle Klischees gegen den Strich und lebt doch von ihnen. Erzählt wird von einem kleinen Einhorn, das immer und zu allem „Nein“ sagt. Deshalb wird es von seiner Familie das „NEINhorn“ genannt. Mit dem zuckersüßen, rosaroten Herzwald, wo alle ständig super gut gelaunt und immer mächtig glücklich sind, kann es nichts anfangen. Als Miesepeter findet es keinen Platz unter den anderen, die den ganzen Tag nur plüschig-rosafarbene Glücksgefühle haben. Das NEINhorn verlässt also den Herzwald und genießt seine neue Freiheit: Es wühlt im Dreck, frisst fauliges Obst bis ihm schlecht wird und findet neue Freunde. Einer davon ist ein schwerhöriger Waschbär, der, weil er immer „Was?“ fragt, also „WASbär“ genannt wird. Später findet sich noch der antriebsschwache Hund, der immer „Na und?“ sagt und darum bald „NaHund“ heisst. Gemeinsam retten sie KönigsDOCHter, und die passt so richtig zum NEINhorn: Sie ist immer bockig und „beide haben richtig lange Gespräche“. Der eine sagt NEIN, die andere erwidert DOCH! "Bockig sein macht zusammen mehr Spaß!

