Mehrere Einbrüche in Ulmer Kleingärten: Polizei sucht mit Hubschrauber

Erneut wird am Wochenende in eine Kleingartenanlage in Ulm eingebrochen. Die Polizei fahndet mit einem Hubschrauber nach dem wohl flüchtigen Täter.

Erneut ist in Ulm in einer Kleingartenanlage in mehrere Anwesen eingebrochen worden. Die Polizei fahndete am Sonntagabend unter anderem mit einem Hubschrauber nach einer flüchtigen Person, konnte ihn aber nicht finden.

Wie die Polizei mitteilt, meldete ein Zeuge kurz nach 21 Uhr, dass sich eine unbekannte Person in seinem Schrebergarten im Bereich Grüner Graben aufhalte. Die Person hatte er über eine Kamera entdeckt.

In der Kleingartenanlage entdeckte die Polizei später eine aufgebrochene Hütte. Dort stand ein Rasenmäher, der offensichtlich zum Abtransport bereitgestellt war.

Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach dem Unbekannten, der jedoch verschwunden blieb. Auch ein Polizeihubschrauber beteiligte sich an der Fahndung.

Nicht der erste Einbruch in der Kleingartenanlage am Grünen Graben in Ulm

Am Parkplatz des Hauptfriedhofs entdeckte die Polizei einen weißen Lieferwagen. In diesem befanden sich mehrere Rasenmäher und Notstromaggregate, die mutmaßlich aus anderen Einbrüchen stammten. Bereits von Samstag auf Sonntag wurden fünf Gartenhütten an der Stuttgarter Straße aufgebrochen. Auch Ende September war es zu Einbrüchen in mehrere Gartenhütten im Bereich des Grünen Grabens gekommen.

Die Polizei stellte das Fahrzeug sicher und prüft nun, ob die im Fahrzeug befindlichen Gegenstände aus diesen Einbrüchen stammen. Von dem Unbekannten fehlt bislang jede Spur. Er soll eine kräftige Statur gehabt haben und mit einem hellen Oberteil, einer dunklen Hose und einer weißen Basecap bekleidet gewesen sein. Er hatte zudem eine helle Umhängetasche bei sich.

Das Polizeirevier Ulm-Mitte (Telefon 0731/188-3310) hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)