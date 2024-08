Mehrfach Müll illegal in Neubaugebiet in Jungingen entsorgt

Mehrfach ist im Laufe des Monats Juli Müll illegal im Neubaugebiet „Unter dem Hart“ in Ulm-Jungingen entsorgt worden. Es handelt sich dabei um ausgehobene Erde und Rasenabtrag mit Asphaltantragungen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilt. Aus Sicht der Ermittler liegt eine Umweltstraftat vor, weil das Erdreich verunreinigt oder nachhaltig verändert werden kann. Um den Abfall an den Ablageort zu transportieren, haben die Täter vermutlich einen Lkw oder einen großen Anhänger verwendet. Bisherige Ermittlungen der Beamten von der Abteilung Gewerbe und Umwelt verliefen ohne Erfolg. Jetzt wird auf Hinweise aus der Bevölkerung gehofft. Wer jemanden beim Abladen der Gegenstände beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 0731/1880 melden. (AZ)

