Mentalist, Magier, Fakir: Timon Krause verzaubert das Roxy

Was braucht ein Mann, um als neuer Messias die Massen zu bewegen? Mentalist Timon Krause hat dazu das Standardwerk „Messias für Dummies“ gelesen (“Besser bekannt als Bibel!“) und ist überzeugt: Er erfüllt alle Grundvoraussetzungen. So tourt er derzeit als „Messias“ durch Deutschland und versuchte jüngst auch in Ulm, neue Jünger anzuwerben, indem er das Publikum im Roxy verblüffte und verzauberte.

Franziska Wolfinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TV Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis