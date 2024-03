Ulm

Metal-Ikone Doro Pesch rockt das Roxy

Plus Seit mehr als 40 Jahren ist Sängerin Doro Pesch auf den Metalbühnen dieser Welt zu Hause. Ihre aktuelle Tour führt sie auch nach Ulm.

Von Michael Vogt

Sie ist die ungekrönte "Queen of Metal", die Königin der harten Musik. Ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum feierte sie vergangenes Jahr auch mit einem Konzert auf dem Wacken-Festival. Sängerin Doro Pesch ist ein Superstar der Szene, entsprechend umjubelt war ihr Konzert im Ulmer Roxy. So war die Show.

Die alten Warlock-Hits begeistern noch immer

Nachdem die aus New York stammende Band Holy Mother, die Pesch auf ihrer aktuellen Europa-Tour begleitet, die Menge ordentlich angeheizt hat, liefern die Sängerin und ihre Band eine fast zweistündige Show ab. Pesch, in den 1980er Jahren als Frontfrau und Sängerin der Düsseldorfer Heavy Metal-Gruppe Warlock bekannt geworden und eine der ersten und bis heute erfolgreichsten Frauen in der Szene, eröffnet das Konzert mit "I Rule the Ruins" und führt das Publikum im Anschluss mit kraftvoller Stimme durch ihre gesamte Diskografie – darunter alte Warlock-Hits wie "Burning the Witches" und "Fight for Rock", und neues Material wie "Time for Justice" und "Children of the Dawn" vom erst vor wenigen Monaten erschienenen Album "Conqueress – Forever Strong and Proud".

