Wie der Ulmer Nato-Standort in den Ukraine-Krieg involviert ist

In der Wilhelmsburg-Kaserne in Ulm sind zwei Nato-Kommandos stationiert.

Plus Die Nato hat ihre Verteidigungspläne aktiviert, Truppen verstärken die Ostflanke der Allianz. Das Kommando in Ulm spielt dabei wohl eine entscheidende Rolle.

Von Sebastian Mayr

Die Nato hat ihre Verteidigungspläne aktiviert, um eine schnelle Truppenbewegung zu ermöglichen. Das hat Jens Stoltenberg, Generalsekretär des Bündnisses, am Donnerstagmittag angekündigt. Für schnelle Truppenbewegungen in Europa ist das JSEC zuständig – das in Ulm stationierte Nato-Kommando wird flapsig auch als "militärisches Reisebüro" der Allianz bezeichnet. Es kommt jetzt ins Spiel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

