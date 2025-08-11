Mindestens zwei Schwerverletzte bei Messerangriff in Ulmer Innenstadt

Bei einer Auseinandersetzung in der Ulmer Innenstadt sind am Samstagabend mindestens zwei Personen schwer verletzt worden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen vom Sonntagvormittag griff ein 52jähriger Mann im Außenbereich einer Gaststätte zwei Gäste mit einem Messer an. Bei dem Angreifer und den Gästen handelt es sich um türkische Staatsangehörige, so die Polizei.

Polizei hat den Messerstecher schnell geschnappt

Der 52jährige verletzte dabei einen 19jährigen Mann und dessen 22jährigen Begleiter schwer. Beide waren von dem Angriff überrascht und ahnungslos. Durch das beherzte Eingreifen eines Mitarbeiters der Gaststätte ließ der Messerstecher von seinen Opfern ab. Der Beschuldigte konnte kurze Zeit nach der Tat unweit des Tatortes durch Streifen des Polizeireviers Ulm-Mitte widerstandslos festgenommen werden.

Opfer der Messerattacke werden stundenlang operiert

Beide Opfer der Attacke wurden in Krankenhäuser gebracht und mussten mehrere Stunden lang operiert werden. Die Kriminalpolizei Ulm hat die Ermittlungen übernommen. Der 52jährige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wegen eines versuchten Tötungsdeliktes dem Haftrichter vorgeführt. Das Motiv für die Tat liegt in einer familiären Auseinandersetzung zwischen dem Täter und einem der Opfer, heißt es in der Presseerklärung der Polizei (AZ)