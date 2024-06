Ulm

16:51 Uhr

Mit Guinness und Geigen: Irischer Abend im Ulmer Zelt

Plus In ihrer Heimat Donegal sind die Musiker von Altan Superstars. In der Friedrichsau verbreiteten sie irisches Lebensgefühl.

Von Franziska Wolfinger

Seit mehr als 40 Jahren stehen Altan auf der Bühne und gelten vielen als Speerspitze des traditionellen irischen Folk. Im Ulmer Zelt begeisterten sie nun knapp 400 Zuhörerinnen und Zuhörer mit Klängen von der grünen Insel.

Während viele Irish Folk Bands mit sowohl pub- als auch konzerttauglicher Partymusik erfolgreich sind, stehen Altan für ruhigere Töne und für die musikalische Tradition Irlands, konkret für die des im Norden liegenden Countys Donegal. Mitbegründerin Mairéad Ní Mhaonaigh dürfte die bekannteste Vertreterin des dortigen Geigenstils sein, der sich durch schottische Einflüsse von südlicheren Stilen abgrenzt. Altans Texte sind – ebenfalls sehr traditionell – oft in irischem Gälisch verfasst. Im Konzert überbrückt Ní Mhaonaigh Verständnisschwierigkeiten mit kurzen Zusammenfassungen auf Englisch. Ob über den Wunsch nach Frieden, die irische Heilige Brigid oder uralte Schlaflieder – Themen gibt es für Altan genug.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen