„Mit Leckerlies bewaffnet“: Ulmer Polizistin fängt entlaufene Hunde ein

Sichtlich Spaß hat einer Ulmer Polizistin ein Einsatz der besonderen Art am Montag bei Ulm bereitet. Vier Hunde waren entlaufen. „Mit Leckerlies bewaffnet“ konnten die Tiere wieder eingefangen werden.

Zuvor hatten hatten Verkehrsteilnehmer kurz nach Mitternacht der Polizei vier freilaufende Hunde auf der Straße zwischen den Stadtteilen Ermingen und Harthausen gemeldet. Eine Streife rückte an und konnte in der Dunkelheit das Rudel auf der Straße feststellen. Die auffallenden und ursprünglich aus den Pyrenäen stammenden Vierbeiner hatten sich nicht verlaufen, sondern waren nach Polizeiangaben in der Nacht aus einem Ulmer Stadtteil ausgebüxt. Das Vertrauen zu den Polizisten aber war wohl nicht groß genug: Die Vierbeiner suchten im angrenzenden Wald das Weite, heißt es im Polizeibericht.

Gegen 6.30 Uhr sei das Rudel erneut mehreren Verkehrsteilnehmern im Kurt-Schuhmacher-Ring auf Höhe der Harthauser Straße aufgefallen. Beim Erblicken einer „gut gelaunten“ Polizistin, die „mit Leckerlies bewaffnet“ war, sei die Furcht bei den Hunden schnell überwunden gewesen: Die Vierbeiner ließen sich beisammen halten und konnten wohlbehalten dem Tierbesitzer übergeben werden.

Zu einer Gefährdung von Verkehrsteilnehmern soll es offenbar nicht gekommen sein. Die Hunde hatten ihren Ausflug unbeschadet überstanden, berichtet die Polizei. (AZ)