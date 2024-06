Ulm

12:22 Uhr

Mono Inc. im Ulmer Zelt: Ein kleines bisschen Horrorschau

Plus Mit Mono Inc. gastierte die wohl erfolgreichste deutsche Dark-Rock-Band im gut gefüllten Ulmer Zelt. Damit wurde es sehr düster beim Hochfest des Gothic in der Friedrichsau.

Von Oliver Helmstädter

Horrorfilme fangen auch so an: Es ist stockdunkel. Düstere Streicher aus dem Synthesizer erfassen die Szenerie, dazu beklemmend hohe Glockentöne. Verfremdete Kindermelodien, Rauch, Feuer, nackte Angst. Mit blitzartigen Scheinwerfern wird die Bühne erleuchtet. Von harten Gitarrenriffs begleitet und von Explosionen mit viel Rauch untermalt, stehen die Musiker dann auf der Bühne: Der Bassist und der Gitarrist ganz in Schwarz mit Schnabelmasken. So nimmt die Freakshow ihren Lauf.

Nur Frontmann Martin Engler ist zu Beginn unmaskiert, mimt mit seinem gefiederten Mikrofonständer den Prediger der Dunkelheit, wie es auch Ozzy Osbourne oder Alice Cooper gerne tun. Doch die Musik ist eine andere. Aber zumindest zuletzt nicht weniger erfolgreich als jene dieser Stilikonen. Im Gegenteil: Die beiden jüngsten Alben der Dark-Rocker, The Book Of Fire und Ravenblack, erreichten Platz eins der deutschen Albumcharts.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen