Moop Mama bringen Urban-Brass aus München in die Au

Plus Volles Haus - beziehungsweise Zelt - in der Friedrichsau: Die Müncher Combo "Moop Mama" ist gern gesehener Gast in Ulm, auch ihr aktueller Auftritt begeisterte die Fans.

Von Andreas Brücken

Dass Blasmusik und Rap durchaus zusammenpassen, beweisen die Mitglieder von Moop Mama seit mehr als einem Jahrzehnt. Als Guerilla-Band mit Spontanauftritten vor Unis oder Bahnhöfen begannen die zehn Musiker mit einem wohl einzigartigen Sound aus Blechgebläse und Schlagwerk ihren Siegeszug durch die Musikszene. Dass das Ulmer Zelt beim Konzert der Brass-Band auch dieses Mal wieder bis zum Bersten voll war, erklärt sich von selbst. Schließlich sind Moop Mama seit vielen Jahren im Kulturhaus Roxy oder beim Zeltfestival in der Friedrichsau immer gern gesehen Gäste. Dabei bedient die Bläsercombo bei weitem nicht die gängigen Chartprofile.

