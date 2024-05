Musical "Massachusetts" im CCU: Eine musikalische Zeitreise mit viel Spaß

Plus Drei italienische Brüder bringen mit dem Musical "Massachusetts" die legendären Songs der Bee Gees auf die Bühne des CCU in Ulm. Und zwei musikalische Urgesteine spielen auch mit.

Von den drei Gründern der Popgruppe Bee Gees, den drei Brüder Barry, Maurice und Robin Gibb, lebt nur noch einer, nämlich Barry. Das Trio wird also nie mehr live zu sehen sein. Doch es gibt hervorragenden Ersatz: Drei italienische Brüder ließen im fast ausverkauften CCU die legendären Songs der Band aufleben, die einst eine mächtige Konkurrenz der Beatles war. Es wurde getanzt und gefeiert – und zwei echte Urgesteine der Bee Gees-Musik machten dem Publikum Freude.

„Massachusetts“ heißt das Revival-Musical nach dem ersten Welthit des Trios, der 1967 veröffentlicht wurde. Da waren die auf der Isle of Man geborenen Zwillinge Robin und Maurice immerhin 18 – und mit dem drei Jahre älteren Bruder schon ungefähr ein Jahrzehnt lang als Kinderstars mit eigener TV-Show auf australischen Bühnen unterwegs gewesen. Eine reine Tribute-Show ist das Musical der „Italian Bee Gees“ aber nicht, denn die drei Brüder Walter, Davide und Pasquale Egiziano haben zwei an Bord, deren Namen im Ohr klingen. Der eine ist der 1945 geborene Australier Vince Melouney. Er war einst Leadgitarrist der Bee Gees, als die Band 1967 ein Jahr nach der Rückkehr der Familie Gibb nach Großbritannien ihren ersten Welthit landen konnte. Blue Weaver, der von 1975 bis 1980 Keyboarder der Bee Gees war, ist ein wenig jünger.