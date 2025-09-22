Nach Brand im Außenlager des Ulmer Theaters: Theaterfreunde wollen 300.000 Euro sammeln

Zahlen reichen kaum aus, um den Schaden, der dem Theater Ulm durch den Brand der ehemaligen Paketposthalle entstanden ist, zu beziffern. Vor drei Monaten brach mitten in der Nacht ein Feuer in der Halle, dessen Rauchsäule weithin zu sehen war. Verletzt wurde niemand, doch Flammen, Rauch und Löschwasser zerstörten den größten Teil des Theaterfundus. Der Förderverein des Ulmer Theaters hat sich nun ein ehrgeiziges Spendenziel gesetzt: 300.000 Euro wollen die Theaterfreunde sammeln.

300.000 Euro erscheinen angesichts des Schadens nur auf den ersten Blick viel

Der Verein hat sich bewusst dieses ambitionierte Ziel gesetzt. In ihrem Spendenaufruf schreiben die Theaterfreunde allerdings auch: „Dieser Betrag erscheint auf den ersten Blick riesig. Wir meinen, er ist ein wichtiges Zeichen der Solidarität der Bürgerschaft mit dem Theater; finanziell bedeutet der anvisierte Betrag jedoch mit Blick auf den Gesamtschaden nur einen – wichtigen – Anfang.“

Das Feuer, das den laufenden Ermittlungen der Polizei zufolge auf Brandstiftung zurückgehen soll, habe unter anderem den dort gelagerten Kostümfundus zerstört, darunter rund 27.000 Kleidungsstücke auf 530 Meter picke-packe-vollen Kleiderstangen. Etwa zwei Drittel des Gesamtbestands des Theaters war vernichtet. Verschont blieb nur, was gerade für aktuelle Produktionen gebraucht und daher nicht im Außenlager verstaut war. „Alle Uniformen, Ordenskostüme, Brautkleider, Trachten, Kinderkleider und historischen Kostüme unseres Theaters sind perdú. Der Wert dieser Zerstörung lässt sich – wenn überhaupt – nur schwer beziffern; beispielsweise stecken in einem Renaissancekleid bis zu 150 Arbeitsstunden. Der ideelle Schaden ist ohnehin viel höher“, schreibt der Verein. Zerstört wurden auch Probebühnen, für die das Theater über die Sommerpause rasch Ersatz finden musste.

So können Sie spenden

Begonnen hat die Spendenaktion unter dem Stichwort „Fundus“ am vergangenen Wochenende mit der Premiere von Mozarts „Idomeneo“, mit der das Theater im Großen Haus in die aktuelle Spielzeit gestartet war. Sie soll über die gesamte Dauer der Spielzeit laufen und im Sommer mit der Übergabe der Spendensumme an die Theaterleitung enden.

Spenden nimmt der Verein per Überweisung an. Kontoinhaber ist der Verein „Freunde und Förderer des Ulmer Theaters e.V.“, die IBAN lautet DE13 6305 0000 0000 0070 10 (Sparkasse Ulm) oder DE56 6309 0100 0172 3190 05 (Volksbank Ulm Biberach). Auf der Überweisung sollte der Spendenzweck „Fundus“ angegeben werden und, um eine Spendenquittung zu erhalten, die eigene Anschrift. (AZ)