Ulm

06:30 Uhr

Neben den Sedelhöfen wird neu gebaut – Ausnahmeregelung inklusive

Dieses 60er-Jahre-Haus an der Ecke Wengengasse/Heigeleshof in Ulm soll einem höheren Neubau weichen.

Plus An der Ecke Heigeleshof/Wengengasse entsteht ein Haus für 35 Parteien, Ulm verzichtet auf eigentlich vorgeschriebene günstige Wohnungen. Das hat einen Grund.

Von Sebastian Mayr

Auf der einen Seite die hoch aufragenden Gebäude der Sedelhöfe, auf der anderen die niedrigeren und teils alten Häuser in der Wengengasse: "Städtebaulich nicht ganz einfach" ist die Lage des Neubaus, den das Ulmer Immobilienunternehmen Munk am Rand der Altstadt errichten will. Nicht ganz einfach war auch die Vorgeschichte für das Projekt mit dem Namen Heigeleshof Nord.

