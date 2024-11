Aktion Wunschzettel ist in Ulm und Neu-Ulm gestartet

Wer wollte schon immer mal Christkind spielen? Bei der Wunschzettelaktion der Kinderstiftung Ulm/Donau-Iller ist das möglich. Über 300 Kinder aus der Region Ulm/Donau-Iller haben schon fleißig Wunschzettel für Weihnachten ausgefüllt. Diese warten nun in einigen Ulmer und Neu-Ulmer Cafés darauf, erfüllt zu werden.

Der Hintergrund: Jedes fünfte Kind lebt an der Armutsgrenze und das wird für die betreffenden Familien besonders bewusst, wenn Feste anstehen, beispielsweise Weihnachten. Wenn es nicht so einfach ist, Geschenke für die Kinder besorgen und das Geld einfach nicht ausreicht. Diese Kinder und Familien möchte die Kinderstiftung Ulm/Donau-Iller mit der Wunschzettelaktion unterstützen.

Diese Cafés und Firmen in Ulm und Neu-Um machen mit

Bei der Wunschzettel-Aktion der Kinderstiftung Ulm/Donau-Iller können Kinder aus verschiedenen Einrichtungen in der Region einen Wunsch mit einem Wert bis zu 20 Euro äußern. Die Wunschzettel werden in den teilnehmenden Cafés und Firmen ausgelegt. Wie funktioniert es? Wer mitmachen will, kann in einem teilnehmenden Café einen Wunschzettel mitnehmen, das Geschenk besorgen und anschließend als Geschenk verpackt im entsprechenden Café bis Ende November abgeben. Dort werden die Päckchen dann von der Kinderstiftung Ulm/Donau-Iller und ihrer Engagierten Anna Sonntag eingesammelt.

An der Aktion nehmen das Café Fräulein Berger, Café Gustaff, Café Animo, das Casa-Caffè, das Museumscafé Lebenshilfe, die Kaffeerösterei Röstschmiede, das Restaurant Seven Fish, die Pfarrgemeinde Erbach, die Unternehmen lahaye tiedemann gestalten GbR, tkv* Thermoking Süd, Dana Power Technologies/Reinz-Dichtungs-GmbH und die Handwerkskammer Ulm teil. (AZ)