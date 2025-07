„Aufwendige Rettung“: Mann verletzt sich bei Sprung von Friedrichsaubrücke in die Donau

Vor allem an heißen Tagen springen immer mal wieder jüngere Menschen von dem Fußgänger-Steg zwischen der Ulmer Friedrichsau und dem Neu-Ulmer Stadtteil Offenhausen, um sich abzukühlen. Jedoch ist das nicht ungefährlich. Das musste nun auch ein Mann am vergangenen Wochenende feststellen. Er verletzte sich beim Sprung in die Donau und musste aufwendig gerettet werden. Dabei kam es wohl auch zu „Zwischenfällen“. Zudem soll es sich beim Geschädigten und seinen mit anwesenden Kumpels um eine Gefolgschaft einer rechtsextremen Gruppierung handeln.

