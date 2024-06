Ulm/Neu-Ulm

14:51 Uhr

Begehrter Musikpreis geht nach Ulm und Neu-Ulm

Plus Der in Neu-Ulm ansässige Klassik-Prozent Günter Hänssler ist bei der diesjährigen Opus-Klassik-Verleihung gleich dreimal vertreten.

Von Dagmar Hub

Der Opus Klassik ist ein begehrter deutscher Musikpreis, der jährlich an herausragende Künstler vergeben wird. Er ist als wichtigster deutscher Preis für klassische Musik seit 2018 der Nachfolge-Preis des „Echo Klassik“. Bei der diesjährigen Preisverleihung gingen mehrere Auszeichnungen nach Ulm und Neu-Ulm.

In der Kategorie „Chorwerkeinspielung des Jahres“ wurde die Gaechinger Cantorey mit Hans-Christoph Rademann für das Projekt VISION.BACH ausgezeichnet. Die CDs dazu erscheinen beim CD-Label "hänssler CLASSIC" mit Sitz in Neu-Ulm. Ebenfalls bei "hänssler CLASSIC" erscheinen die CDs des „Ensemble des Jahres“ – der Berliner Barock Solisten. Shirley Brill und Jonathan Aner erhalten die Auszeichnung für die „Kammermusikalische Einspielung“ des Jahres, ebenfalls bei diesem Verlag erschienen. So ist der in Neu-Ulm ansässige Klassik-Prozent Günter Hänssler bei der diesjährigen Opus-Klassik-Verleihung gleich dreimal vertreten.

