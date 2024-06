Bündnis feiert die Demokratie auf dem Münsterplatz

Kurz vor der Europawahl will das Bündnis gegen rechts noch einmal möglichst viele Menschen mobilisieren, damit sie am Sonntag ihre Stimme abgeben.

Kurz vor der Europawahl am Sonntag will noch einmal eine Organisation für die nötige Aufmerksamkeit sorgen, die sich ausdrücklich als überparteilich versteht, das "Bündnis für Vielfalt und Demokratie". Das hat sich im Februar dieses Jahres gegründet, um ausdrücklich die Werte des Grundgesetzes hochzuhalten und sich gegen demokratiefeindliche Tendenzen zu stellen. Dazu gehört nach den Worten des Sprechers Hans-Uli Mayer auch, für eine möglichst hohe Wahlbeteiligung beim Europa-Urnengang zu sorgen, um populistische Parteien kleinzuhalten: "Wenn prozentual weniger Menschen die Rechten wählen, wäre das schön für die Demokratie."

Bündnis für Vielfalt feiert nicht nur mit Reden

Deshalb will das Bündnis am Freitag, 7. Juni, von 18 Uhr an ein Fest auf dem Münsterplatz feiern und dabei zur Wahl aufrufen. Als Rednerin tritt unter anderem Karen Carlson aus Chicago auf. Sie ist die Großnichte zweiten Grades von Albert Einstein und bereits einmal bei einer Großkundgebung gegen Querdenker in Ulm aufgetreten. Reden wird auch der Historiker Benedikt Sepp. Er ist ein Urenkel von Kurt Huber, der als Mitglied der Weißen Rose 1943 von den Nazis hingerichtet worden war.

Zudem treten der Ulmer Oberbürgermeister Martin Ansbacher, Ella Oswald vom Ring politischer Jugend und der Syrer Amer Alabdallah vom Verein Menschlichkeit auf. Er war in seiner Heimat als Mitglied der studentischen Demokratiebewegung verfolgt worden. Für das Kulturprogramm sorgen die Opernsängerin Maria Rosendorfsky, der Trompeter Joo Kraus, das ukrainische Klimas-Trio, die Schülerband Overdue des Ulmer Kepler-Gymnasiums und die türkische Pop-Rock-Band Mart.

80 Organisation gehören dem Bündnis für Vielfalt aus dem Raum Ulm/Neu-Ulm an

Dem "Bündnis Vielfalt und Demokratie" gehören mittlerweile 80 Organisationen und Vereine aus dem Raum Ulm und Neu-Ulm an. "Es sind Mitglieder quer durch die Gesellschaft", erklärt Hans-Uli Mayer, "es war von Anfang an das Ziel, den üblichen Kreis der Empörten zu erweitern." Seit der Gründung im Februar sei man förmlich überrannt worden. "Der Zuspruch war wahnsinnig." Mittlerweile ist das Bündnis sehr breit aufgestellt, denn ihm gehören so unterschiedliche Organisationen und Gruppierungen an wie die Landfrauen, der Generationentreff Ulm/ Neu-Ulm, Parteien, Gewerkschaften, der SSV Ulm 1846 oder die Stadtkapelle Ulm.

Die Vereinigung hatte sich nach einer Großdemonstration auf dem Münsterplatz gegen rechts zusammengefunden, um den "Schwung zu nutzen" und vor der Europawahl für die Demokratie mobil zu machen. Dazu wurden etliche Veranstaltungen organisiert, etwa ein Tag der Demokratie an vier Ulmer Schulen, ein Benefizkonzert oder eine Social-Media-Kampagne. Angesichts des großen Interesses will das Bündnis nach der Europawahl wohl nicht aufhören. Anfang Juli werde besprochen, ob und wie es weitergehe, so Mayer. Er fände es schade, "wenn man das so liegen lässt", was mittlerweile aufgebaut sei.

