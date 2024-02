Der Neu-Ulmer Martin Ansbacher ist jetzt Chef im Ulmer Rathaus

Plus Martin Ansbacher ist jetzt auch offiziell der Oberbürgermeister von Ulm. Der legte im Rathaus zur Amtseinführung gleich einen Vorgeschmack zur Schwörrede hin.

So eine Vereidigung eines Oberbürgermeisters kommt nicht alle Tage vor. Maximal alle acht Jahre, doch meistens noch seltener. Und so war kein einziger Sitzplatz mehr frei im großen Sitzungssaal und vor den zahlreichen Bildschirmen im Foyer sowie dem kleinen Saal, als Martin Ansbacher durch die dienstälteste Stadträtin Helga Malischewski begleitet vom leisen Klang der Schwörglocke des Ulmer Münsters vereidigt wurde,

Friede, Freude, Eierkuchen. Denn entgegen ersten, der Enttäuschung durch die Niederlage in der Stichwahl geschuldeten Äußerungen, kam Ulm Gunter Czisch als OB um 16 Uhr in den Sitzungssaal und verließ ihn um 17.20 Uhr als Alt-OB. Nicht ohne dem langjährigen Stadtrat und Anwalt Ansbacher noch alles Gute zu wünschen und selber Lob und Preis für 24 Dienstjahre aus allerlei Mündern mit nach Hause zunehmen. Die freundlichen Worte im Vorfeld beachtete Ansbacher auch ein wenig als "Hypothek", wie er es ausdrückte.