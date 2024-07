Donaufest 2024: Eine kulinarische Reise durch die Donauländer

Sie sehen ein bisschen aus wie große weiße Bohnen. Die Konsistenz der ungarischen Hahnhoden lässt sich dagegen deutlich schwerer beschreiben. Sie sind weich, schmecken ein kleines bisschen wie Leber und sind definitiv das abenteuerlichste, was das Donaufest in Ulm und Neu-Ulm kulinarisch zu bieten hat. An den meisten Ständen wird die Essensauswahl nicht zur Mutprobe, sondern eher zu schweren Entscheidung: Ukrainisch, bosnisch, rumänisch - was kommt heute auf den Teller?

Neues Gastroangebot beim Donaufest

Während das ungarische Hahnhodengulasch seit vielen Jahren ein Dauerbrenner auf dem Donaufest ist, sind heuer auch einige neue Anbieter dabei. Wer das Donaufest am Metzgerturm betritt und sich leicht links hält, kommt zum Beispiel direkt zur „Sita Xata“, was auf Ukrainisch „Sattes Haus“ bedeutet. Die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Ulm (DUG) bietet dort erstmals traditionelle Hausmannskost aus ihrer Heimat. Dort gibt es deftigen Borschtsch, der berühmte Eintopf mit Roter Bete oder Wareniki, Teigtaschen mit süßer oder herzhafter Füllung. Auch Pfannkuchen, ebenfalls in süß mit Mohn, Quark und Kirschen oder herzhaft mit Pilzen und Hähnchen stehen neben vielem anderen auf der Speisekarte.

Gefüllte Pfannkuchen in süß oder herzhaft bietet die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft an. Ihre Einnahmen gehen an den guten Zweck. Foto: Franziska Wolfinger

An den Töpfen und Pfannen stehen Mitglieder der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft. Sie sind keine professionellen Gastronomen, sondern kochen wie daheim - authentische ukrainische Küche eben. Und sie verkaufen ihre Essen für einen guten Zweck. Mit den Einnahmen unterstützt die DUG die von ihr betriebene Sprach- und Kulturförderschule in Ulm sowie humanitäre Projekte in den ukrainischen Kriegsgebieten, erklärt Nestor Aksiuk von der DUG. Außerdem helfen auch viele aus der Ukraine geflüchtete Frauen mit - die gemeinsame Arbeit auf dem Donaufest helfe so auch bei der Integration.

Grillduft weht übers Donaufest

Von überall weht dem Donaufestbesucher leckerer Duft um die Nase. An 34 Ständen gibt es Essen aus den zehn Donauländern. Es riecht nach frisch gebackenen Baumkuchen, die so beliebt sind, dass sie gleich an drei Ständen und in ungarischer sowie rumänischer Variante verkauft werden. Vor allem die vielen Grills, auf denen Steaks, Cevapcici oder auch mal ein Spanferkel brät, verströmen intensive Gerüche. Typische Balkanküche eben. Eine Vorstellung der östlichen Esskultur, die die Vatreš-Schwestern etwas ins rechte Licht rücken wollen. „Bosnien wurde hier auf dem Donaufest oft von Männern an großen Grills repräsentiert. Ich bin aber Gemüse aufgewachsen“, erzählt Enisa Vatreš. So haben sie und ihre Schwestern sich entschlossen, bei diesem Donaufest selbst dabei zu sein und ihre Version bosnischer Küche anzubieten. Die Schwestern sind als Gastarbeiter-Töchter teils in Deutschland geboren und haben ihre Kindheit in Bosnien verbracht. Mit Beginn des Krieges kamen sie wieder nach Deutschland, wo der Vater die ganze Zeit gelebt und gearbeitet hatte. Seine Sehnsucht nach bosnischer Heimatküche war für die Schwestern ebenfalls Inspiration für ihren Stand auf dem Donaufest, den sie „Miris Bosne“ - der Duft Bosniens - genannt haben.

Vegane Bratwurst als Alternative zu Cevapcici gibts am Foodtruck Anomal. Foto: Franziska Wolfinger

Auf der Karte steht unter anderem traditionelles Gebäck, Lepinice, das zum Beispiel zu gebackener Aubergine mit einer kräftigen Tomatensauce gereicht oder einfach so gegessen wird. Auch bosnische Arme Ritter sind am Stand der Sestre (Schwestern) zu haben. Was sie hier kochen, seien keine uralten traditionellen Gerichte, erklärt Enisa Vatreš, sondern ihre zeitgemäße Interpretation davon. Alle Gerichte seien ohne Fleisch, manches auch vegan.

Wo es vegane Alternativen gibt

Vegetarisch-veganes gibt es auch am Ulmer Foodtruck Anomal, heuer ebenfalls erstmals beim Donaufest dabei. Wer sich schon durch genug Exotischeres probiert hat, kann hier die eigene Heimatküche neu kennenlernen, etwa mit der schwäbischen Bowl, in der neben Linsen und saisonalem Salat auch vegane Bratwurst enthalten ist oder mit den Käsespätzle aus Dinkelmehl.

Das Hahnhodengulasch polarisiert. „Die Leute lieben es oder hassen es, aber alle bleiben stehen und gucken erstmal", sagt Standbetreiber Toni Novotny. Foto: Franziska Wolfinger

Und auch Donaufest-Veteran Toni Novotny bringt nicht nur 300 Kilogramm Hahnhoden, die eigentlich Truthahnhoden sind, aus Ungarn mit nach Ulm, sondern auch einen Kilometer Wurst, wie er ausgerechnet hat. Auf seiner Speisekarte stehen nämlich auch die gewöhnlicheren Klassiker wie Kesselgulasch und Bratkartoffeln. Nur das große Schild „Hahnhodengulasch“ hat sich als Eyecatcher bewährt. „Die Leute lieben es oder hassen es, aber alle bleiben stehen und gucken erstmal.“