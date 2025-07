„Einige Einsätze“: Die Polizei-Bilanz zum Schwörmontag und der Party nach dem Nabada

Zunächst lehnen sie fast schon gelangweilt an der Absperrung zum Feiergelände auf dem Münsterplatz. Doch dann marschieren sie plötzlich los. Hintereinander. Fast schon im Stechschritt. Noch während des Laufens greifen sie sich ans Holster und ziehen sich Handschuhe über, vermutlich im Wissen, dass wohl es gleich ruppig werden könnte. Die Beamten eilen zum Rewe-Supermarkt unweit des Münsterplatzes. Der hat auch am Schwörmontag bis spät in die Nacht geöffnet. Was war passiert?

Der genaue Einsatzgrund ist unklar. Vor Ort schien es so, als habe sich die Lage entweder auch gleich wieder entspannt oder der oder die Täter waren bereits abgehauen und quasi über alle Berge.

Polizei war rund um Schwörmontag in Ulm mit einem Großaufgebot im Einsatz

Die Polizei war am Schwörmontag mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die genaue Anzahl der Beamtinnen und Beamten wird aus taktischen Gründen für gewöhnlich nicht verraten. Es dürften aber Hunderte gewesen sein, auf Ulmer wie auf Neu-Ulmer Seite, die vor, während und insbesondere nach dem Nabada in und rund um die Doppelstadt für Sicherheit sorgten.

Icon Galerie 157 Bilder Mottoboote zu Krähen und Baustellen, Hunderte Schlauchboote, Einhörner und Flamingos: Auf der Donau herrschte beim Nabada am Schwörmontag 2025 wieder ein ganz buntes Treiben. Hier unsere Bilder.

Die Ulmer Polizei zieht am Dienstagmorgen Bilanz: „Insgesamt friedlich war der Verlauf des Schwörmontags am Nachmittag beim Nabada. Das Sicherheitskonzept der Polizei mit ihren Partnern ging auf“, heißt es in einer Pressemitteilung, in der jedoch von „einigen Einsätzen“ die Rede ist.

Ab 20.30 Uhr gehen mehrere Meldungen von Schlägereien und Streitigkeiten ein

Am Abend, ab etwa 20.30 Uhr, seien mehrere Meldungen von Schlägereien und Streitigkeiten in der Ulmer Innenstadt eingegangen. „Durch das zügige und konsequente Einschreiten der Polizei konnten die Auseinandersetzungen rasch beendet werden und die Personalien der Beteiligten größtenteils festgestellt werden“, heißt es. Oftmals sei dabei „eine nicht unerhebliche alkoholische Beeinflussung“ bei den Beteiligten vorhanden gewesen.

Insgesamt 32 Straftaten registrierte die Polizei nach eigenen Angaben. Bei elf Körperverletzungen, zwei Widerstandshandlungen, drei Bedrohungen, drei Diebstählen, zehn Beleidigungen sowie drei weiteren Straftaten hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. In einem Fall habe ein Beamter leichte Verletzungen erlitten. Gegen den Beschuldigten wird nun wegen eines tätlichen Angriffs ermittelt. Zwei Personen mussten in Gewahrsam genommen werden.