Ulm/Neu-Ulm Fünf Personen in die Klinik: Blaulicht-Organisationen ziehen erste Nabada-Bilanz

Etwa 500 Kräfte an Land wie am Wasser waren von DLRG, BRK und Co. beim bunten Treiben auf der Donau im Einsatz. „Ruhig und geordnet“ verlief der Schwörmontag bislang.