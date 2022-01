Nachtbus-Verkehr in Ulm wird eingestellt: Das ist der Grund

Das Angebot des Nachtbus-Verkehrs wird zum Wochenende in Ulm eingestellt, in Neu-Ulm aber nicht. Die SWU begründen das mit aktuellen Einschränkungen.

Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) stellen den Nachtbus-Verkehr in Ulm bis auf Weiteres ein. Als Grund gibt das Unternehmen die "zuletzt stark gesunkene Nachfrage" an. Verantwortlich dafür seien pandemiebedingte Einschränkungen, wie beispielsweise die vorgezogene Sperrstunde in Ulm und Neu-Ulm.

Die Entscheidung sei in Abstimmung mit der Donau-Iller-Nahverkehrsverbund-GmbH – kurz DING – und der Stadt Ulm gefallen. Eingestellt werde das Nachtbus-Angebot ab einschließlich kommendem Freitag, 21. Januar. Die Regelung gilt "bis auf Weiteres". Was das konkret heißt, war nicht zu erfahren.

Betroffen seien alle Nachtbus-Linien der SWU in Ulm. Das sind nach SWU-Angaben die Routen N1 bis N4 sowie N7 und N8. Nicht aufgeführt ist die Linie N5 nach Neu-Ulm und die Neu-Ulmer Stadtteile. Nach der aktuellen Fahrplanauskunft scheint diese Route weiterhin betrieben zu werden. (AZ/krom)

Auf diesen Linien in Ulm wird der Nachtbus-Verkehr eingestellt