Polizei fasst neun mutmaßliche Drogendealer im Raum Ulm

Die Polizei hat im Raum Ulm insgesamt neun mutmaßliche Drogendealer festgenommen. In wechselnden Besetzungen sollen die 16 bis 50 Jahre alten Verdächtigen aus Ulm, Neu-Ulm und Laichingen auch für verschiedene Diebstähle und Einbrüche verantwortlich sein, wie ein Polizeisprecher mitteilt. Der Wert des Diebesguts, darunter auch Buntmetall und Bargeld, soll mehrere Tausend Euro betragen.

Gegen die Männer und eine 16-jährige Jugendliche ermitteln Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei nun wegen schweren Bandendiebstahls und Drogenhandels. Ein 28-Jähriger sei wegen des Verdachts des schweren Raubs in zwei Fällen in Haft gekommen. Er soll unter anderem im August 2019 in Blaubeuren eine Spielothek überfallen haben. Eine Angestellte habe er nach damaligen Ermittlerangaben mit einer Pistole bedroht und Geld erbeutet. Die Polizei veröffentlichte kurz nach der Tat ein Foto des Täters, um Hinweise auf dessen Identität zu erhalten. Zum Tatvorwurf machte er bislang keine Angaben. Die anderen Verdächtigen sind wieder auf freiem Fuß.

Bei den Wohnungsdurchsuchungen am Mittwoch fand die Polizei Drogen und eine Aufzuchtanlage mit Cannabispflanzen. Es seien rund 15 Gramm Kokain, 30 Gramm Amphetamin und etwa 375 Gramm Marihuana sichergestellt worden. (dpa/AZ)