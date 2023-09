Prozess um Florian Zimmer: Wenn der Pleite-Feind fröhlich feiert

Der nach eigener Aussage "beste Manager der Welt" verlor vor Gericht gegen den Neu-Ulmer Magier Florian Zimmer. Doch der Streit geht weiter.

Eine rauschende Party feierte laut der Abendzeitung aus München offenbar Michael Ecker. Das Problem dabei aus Sicht von Forian Zimmer: der Magier hatte zwar einen weiteren Prozess Ecker gewonnen. Allerdings habe Ecker die relativ geringfügigen Prozesskosten von etwa 2000 Euro nicht bezahlen können.

Ecler feiert in München - Zimmer wartet in Neu-Ulm auf Geld

Er strahlte laut Abendzeitung in seinem Rollstuhl und sonnte sich im Scheinwerferlicht des DJ-Pults, der in seinem Garten in München-Waldperlach aufgebaut wurde. Michael Ecker sei glücklich: Nachdem seine Eventcatering-Agentur Futurecom vor fünf Jahren verkauft wurde, sei diese in neuer Form zurück. Ecker wird zitiert: "Der Stern leuchtet wieder am Münchner Himmel. Die Erfolgsgeschichte von Futurecom geht weiter." Rund 400 Gäste seien zum Fest gekommen, das unter dem Motto "Die Pop- und Schlager-Poolparty des Jahres" stand.

Wirklich? Die Zimmer-Partei hat Zweifel. Eine Kontopfändung bei der Hausbank von Ecker blieb nach Angaben des Anwalts von Zimmer nämlich erfolglos, da es dort bereits Vorpfändungen in Höhe von über 800.000 Euro gegeben habe. Es gebe dort sogar ein sogenanntes P-Konto, auf dem sich immer pfändungsfreie Beträge von maximal 1.402,28 Euro befinden dürfen, damit er wenigstens seinen Lebensunterhalt bestreiten kann.

In dem Berufungsverfahren vor dem Oberlandesgericht Stuttgart wegen angeblich nicht bezahlter Provisionen habe der Kläger die Forderung mittlerweile um zwei Drittel reduziert. Er verlange jetzt "nur" noch, so schreibt es zumindest Zimmer-Anwalt Michael Scheele, 70.000 Euro statt über 238.000 Euro.

Seine Begründung für den reduzierten Betrag sei jedoch ebenso an den Haaren herbeigezogen, wie die "unwahren Behauptungen" zuvor beim Langericht in Ulm. Und der Kläger in dortigem Verfahren heißt Erich März, an den Ecker seine Forderung abgetreten hat. Deshalb dürfe Florian Zimmer hoffen, dass dort seine Kosten aufgrund des von ihm gewonnenen Gerichtsverfahren auch bezahlt werden, eben von Erich März. Nun so, die Zimmer-Partei, müsse Ecker beziehungsweise März den Offenbarungseid ablegen.

Lesen Sie dazu auch