Suche nach vermisster Person auf der Donau abgebrochen

Auf der Donau zwischen Ulm und Neu-Ulm ist am Freitagabend zu einem größeren Sucheinsatz gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollten wohl vier Personen im Fluss schwimmen, doch nur drei Personen kamen am Ufer an. Mehrere Anrufe seien daraufhin per Notruf eingegangen, wonach eine Person gesichtet worden sei, die untergegangen sein soll. Nach knapp drei Stunden wurde die Suche nach jener Person jedoch erfolglos abgebrochen.

Die Notrufe gingen laut Polizei gegen kurz nach 17 Uhr ein. Zahlreiche Kräfte rückten daraufhin an die Donau aus. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Ulm und Neu-Ulm, die DLRG Ulm sowie die Wasserwacht und das THW Neu-Ulm. Auch zwei Notfallseelsorger waren vor Ort, um die drei Personen zu betreuen, die es an Land geschafft hatten.

Suche konzentrierte sich auf den Bereich zwischen Donauwiese und Herdbrücke

Die Suche konzentrierte sich auf den Bereich zwischen Donauwiese und Herdbrücke, etwa zwischen der neuen Uferbar und der Stiege. Alles flussaufwärts der Herdbrücke. Wo die vier Personen jedoch ins Wasser gingen beziehungsweise, wo die drei wieder an Land kamen, war am Abend nicht in Erfahrung zu bringen.

Icon Galerie 22 Bilder Vier Personen gingen schwimmen, nur drei kommen an: In der Donau ist am Freitagabend mit einem Großaufgebot nach einer vermissten Person gesucht worden. Die Bilder vom Einsatz in Ulm und Neu-Ulm.

Während der Suche sperrte die Polizei unter anderem den Gehweg flussaufwärts auf der Herdbrücke. Hier hatten sich zahlreiche Schaulustige postiert. Auf dem Wasser waren derweil mehr als ein halbes Dutzend Boote unterwegs. Auch ungefähr genau so viele Taucher suchten nach der vermissten Person. Mehrere Sonargeräte kamen ebenfalls zum Einsatz, um den Grund abzusuchen.

Einsatz auf der Donau zwischen Ulm und Neu-Ulm wurde gegen 20 Uhr abgebrochen

Jedoch vergebens. Gegen 20 Uhr wurde die Suche abgebrochen. Zum einen, weil der infrage kommende Bereich abgesucht worden war. Zum anderen, weil die einbrechende Dunkelheit die Sicht verschlechterte. Ob die Suche am Samstag fortgesetzt wird, war am Abend noch unklar. Seitens der Polizei waren auch noch keine näheren Angaben zu den betreffenden Personen zu bekommen. Der Kriminaldauerdienst war vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.