Ulm/Neu-Ulm

vor 18 Min.

Tausende ziehen bei "Corona-Spaziergang" durch die Ulmer Innenstadt

Mehrere Tausend Menschen zogen am Freitagabend bei einem "Corona-Spaziergang" durch Ulm, wie hier in der Neuen Mitte. Die Polizei machte keine Angaben zur Zahl der Teilnehmenden.

Plus Am Freitagabend haben mehrere Tausend Menschen in Ulm gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Ein Polizist wurde verletzt.

Von Michael Ruddigkeit

Lautstark sind am Freitagabend mehrere Tausend Menschen bei einem "Corona-Spaziergang" durch die Ulmer Innenstadt gezogen. Die nicht angemeldete Demonstration wurde von einem massiven Polizeiaufgebot begleitet. Mehrere Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten eine Strafanzeige. Ein Polizist wurde von einer Flasche getroffen und verletzt.

